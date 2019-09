Biennale, la musica conquista Mestre

(ANSA) - VENEZIA, 23 SET - Con una mostra, 'Electro', la Biennale di Venezia sbarca a Mestre in 600 metri quadrati del centro civico della Bissuola per far 'vedere' la musica in quello che è diventato, un punto di riferimento, voluto dal Comune, per i giovani. Un luogo dove oltre a scoprire l'esposizione temporanea curata Jean-Yves Leloup, per i giovani della città c'è la possibilità di ascoltare e produrre musica in due sale attrezzate in quello che è stato denominato il Cimm (Centro di informatica musicale multimediale). La rassegna - inaugurata dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dal presidente della Biennale Paolo Baratta - propone musica ed immagini per raccontare il percorso del costume dagli anni '80 ad oggi, dalla disco music al rave, passando per l'house e la tecno.



Data ultima modifica 23 settembre 2019 ore 16:54