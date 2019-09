Autobus troppo vecchi,Polizia ferma gita

(ANSA) - VENEZIA, 20 SET - La Polizia stradale di Treviso ha fermato due autobus, a bordo dei quali un centinaio di studenti e insegnanti di un istituto della provincia stavano per partire verso la destinazione di una gita scolastica nel vicentino, per le gravi irregolarità riscontrate sugli automezzi. Entrambi, in particolare, risultavano essere stati immatricolati più di 15 anni fa, limite massimo di anzianità previsto dalla legge per il trasporto collettivo, e uno di essi evidenziava anomalie nel funzionamento delle uscite di sicurezza. I mezzi sono stati sottoposti a fermo amministrativo e nei confronti dei conducenti sono state elevate sanzioni per oltre 2 mila euro ciascuno.