Restyling cabina e-distribuzione Oderzo

(ANSA) - ODERZO (TREVISO), 18 SET - Una cabina primaria completamente ristrutturata e ridimensionata per poter servire oltre 50 mila utenze domestiche e 200 imprese di 11 comuni nella zona di Oderzo è stata presentata oggi, alla periferia della cittadina del Veneto Orientale, dai delegati di E-distribuzione, fra cui il responsabile Area Nord, Francesco Rondi. L'impianto è situato nella zona in cui prima operava una stazione di trasformazione e distribuzione diventata obsoleta per le crescenti esigenze della clientela. Per l'ammodernamento la società ha investito circa 2 mln di euro. La struttura è composta da tre trasformatori da 220 kV a 20 kV, due con potenza gestibile massima di 63 Mega Volt Ampere (MVA), cioè ciascuno sufficiente a coprire gli assorbimenti di 40mila utenze a bassa tensione, ed un terzo di riserva dimensionato per 40 MVA. I nuovi impianti occupano una frazione dello spazio richiesto dalle precedenti apparecchiature; la superficie libera sarà a disposizione per rispondere alle future necessità di ampliamento.