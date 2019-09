A Venezia turista aggredisce gondoliere, il filmato diventa 'virale'

Una zuffa con tanto di testata e pugno tra un turista straniero e un gondoliere che lo redarguiva perchè era salito su una gondola per farsi un selfie con la sua famiglia: la scena, ritratta nella zona delle Mercerie tra Rialto e piazza San Marco, è stata diffusa da circa una settimana sui social network e ripresa dai siti di informazione locale.

Nel breve filmato si vede il turista, con indosso una polo celeste, dapprima discutere animatamente con il gondoliere, vestito con la classica t-shirt a righe e berretto in paglia, poi passare alle vie di fatto rifilandogli una testata e poi un pugno al volto. Il gondoliere non reagisce e prosegue a discutere, ma si sentono voci e grida in lingua straniera. Il filmato poi è "tagliato", e si intravede un'altra zuffa, probabilmente tra le stesse persone, poco più lontano, sotto un portico. All'origine del diverbio, probabilmente una disputa sul prezzo di un tragitto in gondola, o un rimprovero per un "selfie" in una zona interdetta al pubblico.



