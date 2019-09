Valpolicella Negrar contro cambio clima

(ANSA) - VERONA, 16 SET - Temperature più calde, siccità, inondazioni: il riscaldamento globale impone azioni correttive e di adattamento agli eventi meteo estremi. Una risposta resiliente al problema in viticoltura per Daniele Accordini, dg ed enologo di Cantina Valpolicella Negrar, è quella di pensare ad un vigneto 'tailor made', creato su misura in base ad ogni situazione pedoclimatica. "Il cambiamento climatico ha imposto nuove modalità di valutazione e analisi nella conduzione del vigneto e, poichè in Valpolicella le vigne si trovano da 80 a 600 metri di altitudine - spiega - diventa naturale, se non necessario, che ogni viticoltore possa trovare il miglior modo per dare espressione e valore al proprio vigneto, senza per questo aver paura di snaturare il prodotto Valpolicella. Ben vengano soluzioni come quelle adottate di recente nel disciplinare, che consentono di poter aumentare la percentuale di uve di Corvinone, vitigno che ha dimostrato di essersi adattato molto bene alle nuove condizioni climatiche, specie in collina, nella produzione dei vini Doc e Docg della denominazione".

Dalle uve della vendemmia 2019, la premessa di vini Amarone più affini al gusto contemporaneo. In attesa di verificare i risultati delle future vendemmie della cantina cooperativa di Negrar che, grazie ai 230 soci viticoltori, lavora circa 700 ettari di vigneto dislocati soprattutto nelle colline della Valpolicella Classica, Accordini anticipa le sue considerazioni sulla vendemmia 2019, iniziata una decina di giorni più tardi e con volumi ridotti del 15-20% rispetto al 2018. "La vendemmia in Valpolicella ci riserva sempre sorprese, dopo anni di grande caldo nella fase di maturazione finale, in cui veniva privilegiato l'accumulo zuccherino rispetto a quello aromatico, abbiamo avuto, finalmente, un'annata in cui le basse temperature, unite alle escursioni termiche elevate, hanno consentito un ottimo accumulo di sostanze coloranti e una buona acidità", sottolinea.(ANSA).