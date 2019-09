Serra in villa 450mq per droga,3 arresti

(ANSA)-ROVIGO, 16 SET -Avevano trasformato una villa abbandonata di 450 mq nella campagna di Occhiobello in una mega serra per la coltivazione di marijuana i 3 cinesi arrestati dai carabinieri di Rovigo. Nella casa, all'insaputa del proprietario, i cinesi avevano attrezzato le stanze con l'occorrente per coltivare la droga,come un sistema di irrigazione,ventilazione forzata. L' attività, piuttosto fiorente, non è sfuggita all'olfatto di varie persone, specie di pescatori che, mentre si trovavano a ridosso di un fiumiciattolo erano investiti da folate di uno 'strano' odore. I carabinieri hanno voluto capire l'origine di questo particolare effluvio, così hanno scoperto l'arcano e si sono piazzati nella zona per individuare i 'coltivatori'.I quali, appena sono ritornati nella casa, li hanno fermati e arrestati. Per potersi garantire l'elettricità i cinesi si erano serviti di un cavo 'volante' attaccato ad un palo dell'Enel.

All'interno della casa, oltre a migliaia di rigogliose piante, erano pronti per l'uso 6 kg di marijuana.