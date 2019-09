In 3.580 per posto netturbino a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 13 SET - Sono state 3.580 le domande presentate per entrare nelle graduatorie di assunzione come netturbino presso Veritas Spa, la multiutility dell'area metropolitana di Venezia e della provincia di Treviso.

La presentazione delle candidature è terminata venerdì 30 agosto, e attualmente è in corso la verifica. I test di ammissione si svolgeranno l'8 ottobre al palasport Taliercio di Mestre. Considerato l'elevato numero di candidati, si svolgeranno più sessioni nella stessa giornata, ognuna di circa tre ore: si tratta di una prova scritta a risposta multipla, il cui punteggio definirà l'ordine di ammissione al successivo colloquio, in programma tra la fine di ottobre e inizio novembre per i primi 400 ammessi.

Le chiamate per il servizio seguiranno poi l'ordine determinato dall'esito dei colloqui. Nel triennio 2020-2022, saranno eventualmente effettuati ulteriori colloqui, in base alle necessità organizzative di Veritas. (ANSA).



