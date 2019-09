Terza corsia:Castagna,presto meno disagi

(ANSA) - TRIESTE, 10 SET - Nei prossimi mesi si concluderanno le fasi più complesse dell'intervento per la realizzazione della terza corsia in A4, "quelle che comportano più disagio al traffico". Lo ha annunciato il presidente di Autovie Venete, Maurizio Castagna, durante il cda, oggi a Trieste.

"In programma ci sono ancora un paio di chiusure notturne - ha spiegato - la prima questo fine settimana, indispensabili per completare alcuni vari e demolizioni". Fra gli interventi, la "spinta" degli ultimi "scatolari" (manufatti cavi di cemento) sotto la sede autostradale. "Per questo particolare lavoro - ha chiarito - sarà necessario ridurre temporaneamente, ora che il traffico estivo si è esaurito, il tratto dal nodo di Palmanova a Gonars".

Durante l'incontro - informa una nota di Autovie - Castagna ha illustrato i contenuti delle due delibere del Cipe del 24 luglio ed è stato fatto un bilancio sul traffico dell'esodo estivo, gestito "più agevolmente", attraverso scelte ad hoc rispetto ai lavori. (ANSA).