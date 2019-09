Friuladria, utile semestre 34,4 mln

(ANSA) - PADOVA, 6 SET - Conti positivi per Ca Friuladria, che ha chiuso il primo semestre 2019 con un utile netto di 34,4 milioni di euro, in crescita dell'1% anno su anno. Nel periodo l'istituto ha erogato 500 milioni di nuovi finanziamenti a privati e imprese del Friuli V.G e del Veneto, e quasi 2500 nuovi mutui alle famiglie (+7%). Il monte impieghi ha raggiunto i 7,7 miliardi (+2,1%). "C'è soddisfazione - ha detto la presidente Chiara Mio, presentando i risultati in una conferenza stampa a Padova - perchè un risultato di 34,4 milioni di utile rispetto ad un semestre precedente già brillante non era così scontato. Oltretutto ottenuto in un contesto non favorevole per le banche". Per quanto riguarda i volumi, le masse totali a fine giugno 2019 si attestano a 23,4 mld, in crescita del 2,2% sul semestre precedente; la massa amministrata raggiunge i 15,8 mld, e comprende la raccolta diretta da clientela pari a 8,1 mld (+1,3%), quella gestita, pari a 5,9 mld (+3,6%) e la raccolta amministrata, 1,8 mld.