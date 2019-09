Turismo, torna 'Queen of Tast' a Cortina

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 3 SET - Torna il "The Queen of Taste" a Cortina d'Ampezzo, lo street food festival che unirà in Corso Italia il 7 e 8 settembre il meglio della cucina ampezzana. Due giorni dedicati al cibo e alle sue declinazioni.

Giunto alla terza edizione, il festival della cucine farà 'accomodare' per pranzo 100 commensali intorno alla tavola più lunga della conca, allestita lungo Corso Italia e, per cena, invece, 22 postazioni/cucina nelle quali chef stellati di Cortina e delle valli limitrofe proporranno piatti tipici e non della cultura gastronomica ampezzana, in una nuova formula: piatti gourmet in versione street food. Novità dell'edizione 2019 sarà lo StrEat Km0, che vedrà per tutta la giornata dell'8 settembre presentati una galleria di prodotti del territorio.