Maltempo: guasto nella notte su rete Fs Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 3 SET - Disagi alla circolazione dei treni si sono verificati questa mattina in Friuli Venezia Giulia e in particolare sulla tratta Venezia-Trieste-Udine per un problema tecnico agli impianti provocato dal maltempo che ha colpito la regione in nottata. Le forti piogge e le raffiche di bora che nella notte hanno raggiunto i 90 km orari hanno mandato in tilt il traffico ferroviario che alle 5.30 del mattino nella stazione di Trieste (linee Venezia-Trieste e Udine-Trieste) è stato sospeso per un problema tecnico agli impianti di circolazione. I convogli in viaggio, ha reso noto Rfi, hanno registrato ritardi fino a 60 minuti, mentre un regionale è stato cancellato e quattro limitati nel percorso. A partire dalle 6.50 il traffico è ripreso ed è tornato progressivamente alla normalità in mattinata. (ANSA).