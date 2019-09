Auto fuori strada a Belluno, un morto

(ANSA) - BELLUNO, 1 SET - Un giovane è morto e altri quattro sono rimaste feriti in un incidente stradale avvenuto a Belluno, sulla strada statale 50. I feriti sono due ragazze e due ragazzi che sono stati stabilizzati dal personale del Suem 118 e trasferiti, due in eliambulanza all'ospedale di Treviso e gli altri in ambulanza a Belluno. Niente da fare, nonostante i soccorsi per il quinto ragazzo. Secondo una prima ricostruzione vittima e feriti viaggiavano su un'auto che è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre che hanno messo in sicurezza la vettura e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, hanno liberato i giovani rimasti incastrati nella Fiat 500 deformata, la quale prima ha colpito un platano per poi carambolare sotto il piano stradale. La circolazione della strada statale è rimasta bloccata durante i soccorsi.