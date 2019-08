Morto escursionista disperso sul Garda

(ANSA) - VERONA, 31 AGO - È stato trovato senza vita il giovane escursionista, per il cui mancato rientro ieri era scattato l' allarme: verso le 23 il Soccorso alpino di Verona era stato allertato dal 118 su segnalazione dei familiari di G.P.,27 anni, di Pegognaga (Mantova).Il giovane, in vacanza sul Lago di Garda, era partito in mattinata per un'escursione da solo e aveva inviato foto alla sorella con immagini dai sentieri percorsi.

Quando i carabinieri hanno trovato la sua auto ferma a Malga Biancari, 6 squadre si sono portate sul posto e hanno iniziato a perlustrare i vari itinerari della zona. Verso le 3 il rinvenimento in località Rio Mondrago, dove il ragazzo era scivolato fuori dal sentiero e caduto per una decina di metri, riportando traumi letali. Dopo che il medico del Soccorso alpino ne ha constatato il decesso, la salma è stata ricomposta e imbarellata. Non appena è stato giorno, l' elicottero di Trento l'ha recuperata con il verricello, per trasferirla a Malga Biancari e affidarla al carro funebre diretto all'ospedale.