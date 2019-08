Salva donna da infarto, Uls offre lavoro

(ANSA) - VENEZIA, 30 AGO - Il Veneto è pronto ad assumere il medico-eroe che martedì scorso ha salvato la vita ad una turista, praticandole il massaggio cardiaco per 40 minuti sul treno delle Dolomiti che accompagna i cicloturisti dalla pista San Candido-Lienz fino alla stazione di Dobbiaco. Carlo Santucci, 33 anni romano in vacanza in questi giorni a Cortina, dopo il clamore suscitato dalla sua azione coraggiosa ora pensa di trasferirsi definitivamente in Veneto. Ieri è stato chiamato dal direttore dell'Azienda sanitaria bellunese, Adriano Rasi Caldogno, che ha voluto fissare un appuntamento per capire come poterlo inserire in organico. Santucci ha già preannunciato la volontà di partecipare ai due bandi predisposti dal Veneto per 320 posti in pronto soccorso e 180 in geriatria.