Dal disastro Vaia al ritorno del bosco

(ANSA) - BELLUNO, 30 AGO - Trasformare le ferite aperte dalla tempesta Vaia in un'occasione di riflessione sul cambiamento climatico e di comprensione storica, culturale e naturalistica del territorio: questi i principali obbiettivi del progetto "RI-ambientiamoci" che tra il 2019 e il 2020 vedrà protagonisti il bosco della Regola di Dosoledo in Valgrande e della Regola di Casada in Val Visdende, in Comelico. L'obiettivo è quello di creare una nuova consapevolezza della risorsa bosco, affiancando i temi dell'arte a quelli della cultura locale e dell'economia territoriale. La prima parte del progetto si svolgerà quest'anno a Comelico Superiore, grazie alla collaborazione con la Regola di Dosoledo, dove sarà protagonista la land-art in quella che diventerà una nuova sezione all'aperto del Museo Algudnei. La seconda, invece, nel corso del 2020, si concentrerà in Val Visdende, grazie alla collaborazione con la Regola di Casada, con la realizzazione di un percorso naturalistico.