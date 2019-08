Cellule tumorali,scoperta proliferazione

(ANSA) - PADOVA, 21 AGO - Contro i tumori è stato scoperto un meccanismo per il controllo della proliferazione cellulare. E' il frutto di un lavoro fatto da ricercatori dell'Università di Padova che hanno dimostrato come il metabolismo controlli la via mediata dalla molecola Wnt nella crescita tumorale. Di fatto, secondo gli esperti, si può agire sulla proliferazione delle cellule tumorali andando a modificare il metabolismo mitocondriale. All'interno di tutte le cellule di un organismo ci sono degli organelli, i mitocondri, che hanno il compito di produrre una molecola che fornisce energia alle cellule stesse: l'ATP, utilizzata per le attività cellulari. Tra queste, ce n'è una particolarmente importante, la via di segnalazione mediata dalla molecola chiamata "Wnt", regolata dallo stesso ATP. Questa via di segnalazione mediata da Wnt costituisce di fatto una serie di reazioni che risultano essere implicate nella proliferazione cellulare che svolge un ruolo importante sia nello sviluppo embrionale sia nella formazione dei tumori.