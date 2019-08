Associazione Rom diffida Salvini e Zaia

(ANSA) - TREVISO, 15 AGO - L'Associazione nazionale Rom annuncia di aver inviato una "formale diffida" al ministro dell'interno Salvini, al presidente del Veneto, Zaia, e ad alcuni sindaci del trevigiano per il mancato rispetto degli accordi europei e della strategia nazionale di inclusione di Rom, Sinti e Camminanti (Rsc), per i quali le autorità italiane ricevono dalla Ue specifici fondi strutturali. Regione Veneto, Comuni, Ministero dell'Interno, Unar - è detto nella diffida - "hanno omesso di implementare la Strategia Nazionale di Inclusione e la sua governance, ricevendo invece, per questo scopo, denaro dalla Commissione Europea per promuovere inclusione sociale, combattere povertà e discriminazione". L'iniziativa, spiega l'Anr, prende le mosse dall'ultimo scontro tra nomadi e autorità verificatosi a Caerano San Marco (Treviso), dove il sindaco ha denunciato di essere stato aggredito da un famiglia di etnia rom che voleva far sgomberare con il camper da un'area non autorizzata.



Data ultima modifica 15 agosto 2019 ore 20:46