Venezia: da lunedì targhe alterne

(ANSA) - VENEZIA, 14 AGO - Misure più restrittive e targhe alterne: è la rivoluzione che sarà attuata da lunedì a Venezia per ridurre la circolazione acquea e, di conseguenza, l'inquinamento ambientale. E' quanto prevede una ordinanza del Comune firmata questo pomeriggio e che avrà una durata di 60 giorni. Stabilisce ulteriori limiti a quelli già in vigore per la percorrenza di Rio Novo-Rio di Ca' Foscari, di Rio di Noale, del Canal Grande e del Canale di Cannaregio. A non essere sottoposte alle nuove norme saranno le imbarcazioni spinte a propulsione ibrida, elettrica o ad alimentazione innovativa in grado di contenere le emissioni sonore.