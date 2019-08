Cessna precipita in bosco, due feriti

(ANSA) - VICENZA, 14 AGO - Un piccolo aereo da turismo è precipitato in fase d'atterraggio in una zona boschiva dell'Altopiano di Asiago. Il pilota e il passeggero che si trovava a bordo sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto in località Gastagh, ai confine tra i comuni di Asiago e Gallio. In base a una prima ricostruzione il Cessna sarebbe arrivato luogo durante l'atterraggio all'aeroporto "Romeo Sartori" di Asiago, e nel tentativo di riprendere quota è poi caduto, finendo nel bosco, a nord del campo di aviazione. Sul luogo dell'incidente sono giunti in breve i vigili del fuoco, che hanno estratto i due feriti dalla carcassa dell'aereo, affidandoli al personale del Suem 118. I due sono stati quindi trasferiti in elicottero negli ospedali di Vicenza e Trento.



