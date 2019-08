Fisco:Cgia,in Lombardia gettito più alto

(ANSA)- VENEZIA, 10 AGO -Per la Cgia Sono i lombardi a versare più tasse al fisco. Nel 2017 ogni residente di questa regione ha pagato mediamente 12.297 euro tra tasse, imposte e tributi.Poi i valdostani (11.480),i trentini (11.297) e gli emiliano-romagnoli (11.252 euro).In Calabria, ogni residente ha dato mediamente 5.516 euro.Il dato medio nazionale è 9.168 euro.Su un totale nazionale di 9.168 euro 7.672 euro vanno nelle casse dello Stato centrale (83,7% totale) 1.495 euro pro capite (16,3%) vanno alle Regioni e agli Enti locali (Comuni,Province e Comunità montane).

Un risultato che non sorprende vista l'organizzazione tributaria, dice la Cgia per la quale l'autonomia differenziata "potrebbe fare bene a tutta l'Italia e non solo alle regioni che hanno chiesto maggiore autonomia. Lombardia, Veneto ed Emilia stanno vivendo la fase più avanzata di questa partita, ma altre 9, in forme diverse, hanno manifestato l'interesse ad avviare una trattativa con l'Esecutivo".