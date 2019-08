Giunta Veneto punta a sostegno nascite

(ANSA) - VENEZIA, 9 AGO - Un assegno pre-natale, sin dai primi mesi della gravidanza per sostenere i costi legati all'attesa e alla nascita di un bebè. L'avvio, in fase sperimentale, di accessi gratuiti ai nidi, con priorità per le famiglie più in difficoltà o con disabili a carico. Incentivi e fondi speciali per le amministrazioni comunali che introducano orari flessibili nei servizi per la prima infanzia aiutando così i genitori a conciliare famiglia e lavoro e che offrano servizi a tariffa scontata per i nuclei familiari con figli orfani di uno o di entrambi i genitori. E poi, un fondo regionale per le famiglie monoparentali, cioè i genitori soli, vedovi, separati o divorziati, in difficoltà economica. Sono i contenuti del disegno di legge approvato dalla Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assessore al sociale e alla sanità Manuela Lanzarin.



Data ultima modifica 09 agosto 2019 ore 14:55