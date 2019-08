Il 'poeta' di Ecce Bombo a Venezia

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - Alvaro Rissa, al secolo Cristiano Gentili, sarà il 27 agosto al Lido la guest star del Premio Bookciak, Azione!, evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori con il Sindacato nazionale giornalisti cinematografici che, dedicato all'intreccio tra cinema e letteratura attraverso i bookciak - corti ispirati ai libri -, punta questa sua ottava edizione sulla poesia. Chi è Alvaro Rissa? Bisogna tornare agli esami di maturità di Ecce Bombo, esattamente 41 anni fa, quando, evocato da un maturando come suo poeta di riferimento, compare davanti alla commissione Alvaro Rissa "poeta contemporaneo", pronto a sostenere davanti ai professori le sue teorie.

Il poeta sarà così alla Villa degli Autori per raccontare cosa è accaduto nella poesia in questi ultimi quarant'anni, per svelare segreti incredibili (dove ha conservato i suoi lunghi capelli neri da apache che ha tagliato molti anni fa) e parlare del look del poeta contemporaneo ("smalto sulle unghie, rossetto, ciglia finte. Va bene tutto tranne il tatuaggio").