Venezia, Parker e Scott in 'Sconfini'

(ANSA) - VENEZIA, 7 AGO - Due nuovi titoli in prima mondiale, 'American Skin' del regista, attore, sceneggiatore e produttore statunitense Nate Parker, e 'Beyond the Beach: The Hell and the Hope', documentario sul lavoro di Emergency, debutto nella regia del produttore inglese Graeme A. Scott e del direttore della fotografia americano Buddy Squires, completano nella sezione 'Sconfini' il programma della 76/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

La proiezione di American Skin sarà accompagnata dalla presenza di Spike Lee, che presenterà il film insieme a Parker e dialogherà con lui al termine della proiezione.

E' stata inoltre completata la composizione della giuria del premio Venezia Opera Prima-Luigi De Laurentiis, con il regista statunitense Terence Nance. La giuria è presieduta da Emir Kusturica, dalla regista Antonietta De Lillo, dall'attrice Hend Sabry e dal produttore Michael J. Werner.(ANSA).