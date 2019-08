Monitoraggi sul Po, investiti 2,5 mln

(ANSA) - PARMA, 7 AGO - Scatta l'operazione 'Argini Sicuri' per il fiume Po. A Parma questa mattina è stata siglata un'intesa tra l'Autorità Distrettuale e Aipo, l'agenzia interregionale di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, per un nuovo progetto che consentirà raccolta di dati e monitoraggio avanzati per intervenire in tempo utile sulla base di una scala precisa di priorità ambientali e sicurezza idraulica. L'investimento complessivo sarà di due milioni e mezzo di euro.

Quella che nascerà sarà un'innovativa task force tecnico-operativa che avrà il compito di individuare e prevenire le ripercussioni sul territorio causate dai mutamenti climatici in atto lungo tutta l'asta del Po. Grazie a tecnologie avanzate sarà possibile possibile proiettare la maggior parte dei potenziali scenari sul sistema arginale ottimizzandone le performance, verificare le stime e le tempistiche di portata, calcolare l'efficienza complessiva del sistema golenale.

Per il segretario generale dell'Autorità di distretto Meuccio Berselli e il direttore di Aipo Luigi Mille, "le parole-chiave dell'intesa sono l'agire in modo concertato, omogeneo e ancora più sincronizzato ed efficace rispetto al passato", grazie a "modalità di intervento congiunte, coordinate e complementari per realizzare in tempi adeguati rilievi, monitoraggi, opere infrastrutturali e costanti controlli di sorveglianza".(ANSA).