Arena, Bosso debutta con Carmina Burana

(ANSA) - VERONA, 6 AGO - Domenica 11 agosto atteso debutto all'Arena di Verona per il maestro Ezio Bosso, che nell'ambito del Festival areniano 2019 dirigerà i Carmina Burana di Carl Orff. Protagonisti della serata l'Orchestra dell'Area, le voci del soprano Ruth Iniesta, del controtenore Raffaele Pe e del baritono Mario Cassi, il coro diretto da Vito Lombardi e il doppio coro di voci bianche "A.d'A.MUS" diretto da Marco Tonini e "A.LI.VE" diretto da Paolo Facincani.

Repertorio tra i più trascinanti ed evocativi del panorama classico, molto noto anche al grande pubblico, i Carmina Burana furono presentati la prima volta in Arena nel 2014 e 2015 e tornano oggi in stagione. Per la soprintendente Cecilia Gasdia "per l'Arena è importante proseguire la propria vocazione garantendo la presenza di un indiscusso artista, i cui successi sul podio sono sotto gli occhi di tutti, e che è al contempo un grandissimo divulgatore, capace di ampliare il pubblico della classica in uno dei momenti storici più difficili per essa". (ANSA).



Data ultima modifica 06 agosto 2019 ore 18:52