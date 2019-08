Sanità:Veneto presto delibera assunzioni

(ANSA) - TREVISO, 5 AGO - Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha annunciato oggi la prossima emanazione, da parte della giunta regionale, di una "delibera che cercherà di dare una risposta in un momento tragico per il Paese perché mancano 1.300 medici in Veneto e 56 mila in Italia. Cercheremo di forzare un po' il fronte - ha detto - con un provvedimento che parlerà di nuove assunzioni". "La difficoltà è reale - ha aggiunto - nel senso che la richiesta di cure di qualità è in aumento, i medici fanno un lavoro eccezionale, ma se avessimo a livello nazionale la possibilità di averne di più si potrebbe fare molto meglio". "Tuttavia - ha ricordato - su 11 mila unità in Veneto in questi anni i medici sono diminuiti appena di 250 unità". Rispetto al passaggio di molti professionisti alla sanità privata, Zaia ha evidenziato come "il privato ha possibilità negoziali che il pubblico non ha, essendo le retribuzioni vincolate ad un contratto di lavoro nazionale".