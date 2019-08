Estate: Veneto, traffico intenso

(ANSA) - VENEZIA, 3 AGO - L'esodo d'inizio agosto in Veneto ha fatto registrare code a tratti e traffico intenso nella sola mattinata per poi volgere verso la normalità. Secondo la polizia stradale del Veneto, in quella che doveva essere una giornata da bollino nero, qualche coda si è registrata sulla A4 tra Padova e Venezia in direzione del mare e sulla A22 tra Verona ed Affi per quanti hanno scelto il Lago di Garda. Rallentamenti anche alle intersezioni tra il sistema autostradale-tangenziale di Mestre e viabilità ordinaria di collegamento all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Verso le Dolomiti, tutto regolare sulla A27 con qualche rallentamento all'uscita dell'autostrada in località Pian Di Vedoia nel comune di Longarone (Belluno) per l'immissione sulla statale di Alemagna che porta a Cortina d'Ampezzo e alla montagna veneta.