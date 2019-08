Domingo in Arena, 50 Anniversary Night

(ANSA) - VERONA, 3 AGO - Placido Domingo celebra il 4 agosto, con una serata-evento, i 50 anni dal debutto in Arena di Verona con uno spettacolo che lo vedrà in scena in tre dei principali titoli verdiani, Nabucco, Macbeth e Simon Boccanegra. "Plácido Domingo 50 - Arena Anniversary Night" è il titolo dello show, uno degli eventi speciali del cartellone areniano 2019, che ha già visto Domingo direttore d'orchestra per Aida. Sarà un allestimento interamente nuovo per tre atti operistici in forma scenica completa, con i complessi artistici e tecnici areniani al gran completo, attorno alla grande star della lirica che a Verona debuttò nell'estate 1969, con Turandot e Don Carlo. Per domenica 4 agosto l'Arena è già sold out.

Domingo, sotto la direzione del maestro Jordi Bernàcer, interpreterà tre ruoli baritonali: Nabucco, nella celebre Sinfonia iniziale e le parti III e IV, l'intero atto finale di Macbeth, e concluderà il gala con ampi brani dagli atti II e III di Simon Boccanegra, capolavoro che manca in Arena 1973.