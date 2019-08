Troppi turisti, no a bagno Lago Sorapis

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 1 AGO - E' vietato da oggi fare il bagno nel lago del monte Sorapis, sopra Cortina D'Ampezzo, pena un'ammenda sino a 500 euro. Lo stabilisce un'ordinanza, emessa oggi dal sindaco Gianpietro Ghedina, per tutelare la particolarità delle acque azzurre di quel piccolo bacino a 1923 metri di altitudine, messe in pericolo dal grande afflusso di turisti, negli ultimi anni, e da comportamenti inurbani.

"La particolare colorazione dell'acqua - Ghedina annota - è dovuta a peculiari caratteristiche chimiche e batteriologiche naturali, oggetto di attuali studi e analisi da parte dell'università di Trento". Ricorda inoltre che il fondale del lago non è visibile per la torbidità dell'acqua, per cui può costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone. Non è previsto alcun servizio di soccorso per quel bacino. "La balneazione potrebbe non soltanto compromettere il delicato ecosistema ambiente naturale del lago - conclude - ma potrebbe costituire un serio pericolo per la salute delle persone".

