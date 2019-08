Grandi navi:Porto Venezia convoca Europa

(ANSA) - VENEZIA, 1 AGO - Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, ha scritto nei giorni ai porti europei invitando i colleghi a incontrarsi a Venezia per discutere l'impatto economico e ambientale dell'industria crocieristica, e per definire delle linee guida che consentano di adottare un nuovo approccio sostenibile al turismo marittimo.

Risposte positive sono già pervenute dagli scali di Palma di Maiorca, Marsiglia e Barcellona, e altre sono attese nei prossimi giorni. A breve verrà fissata una data per un seminario sui questi temi da ospitarsi in Laguna.

"Ho scritto a tutte le città europee - afferma Musolino - che condividono con Venezia l'esperienza del turismo crocieristico e che si trovano nella situazione di dover bilanciare lo sviluppo economico con la sostenibilità ambientale, il rilancio dell'occupazione con il mantenimento di una sana relazione con i territori di riferimento. Credo sia utile unire le forze e le idee per definire delle linee guida per la crocieristica europea del futuro e anche per sostenere presso le compagnie armatrici la necessità di varare navigli compatibili con le nostre strutture e con l'ambiente, creando finalmente delle 'crociere di classe Europa'. Per questo intendiamo organizzare a breve un incontro-seminario a Venezia per discutere in modo franco e aperto delle soluzioni, organizzative, tecnologiche e operative, per preservare un comparto economico così importante e, nel contempo, salvaguardare la fragilità delle nostre città storiche - conclude - e del loro ambiente naturale".



