Ruba prodotti vetreria Murano, denunciato

(ANSA) - VENEZIA, 29 LUG - Un ex dipendente di una vetreria di Murano, di 38 anni, assieme a un complice di 34, cameriere di Venezia, sono stati denunciati dai carabinieri per furto e ricettazione, dopo essere stati scoperti a cercare di vendere prodotti in vetro rubati all'azienda dell'isola.

I militari della Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Venezia e della stazione di Murano hanno avviato le indagini in base alla denuncia presentata dalla vetreria, e hanno sorpreso il 34enne mentre stava per vendere a un ignaro cliente alcuni bicchieri artigianali a 40 euro ciascuno, contro un valore ufficiale di mercato di circa 120 euro.

I prodotti, pubblicizzati tramite un noto sito di vendite on-line, erano stati sottratti dalla vetreria da parte del dipendente. Dalle perquisizioni nelle abitazioni dei due, sono stati recuperati 77 prodotti tra bicchieri, piatti, vasi e calici in vetro di Murano, per un valore complessivo di circa 14 mila euro, tutti sottoposti a sequestro. (ANSA).