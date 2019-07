Padova, restaurate 40 statue Prato Valle

(ANSA) - PADOVA, 26 LUG - E' stato completato il restauro delle prime 40 statue e 4 obelischi che circondano l'isola Memmia in Prato della Valle, a Padova. Intervento realizzato grazie soprattutto alle donazioni dei privati, che possono usufruire dell'Art Bonus per ottenere un credito d'imposta del 65% sulle somme sostenute. L'importo complessivo dell'investimento per il quarto lotto è di 540 mila euro, 350 mila dei quali assicurati proprio dall'art-bonus. Il completamento dei primi tre lotti ha consentito di restaurare 25 statue, ora invece sono in corso i lavori del quarto lotto per un totale di 33 monumenti, di cui 19 già restaurati. In totale quindi restano da restaurare 24 statue, 4 obelischi e 2 basamenti. I lavori del quarto lotto continueranno fino a ottobre. Tra gli sponsor si segnalano Fondazione Cariparo, Fischer e Luxardo. (ANSA).