Dal Veneto portale per 100 successi 4.0

(ANSA) - VENEZIA, 26 LUG - Confindustria Veneto rilancia il progetto Industria 4.0 con un sito che raccoglie le 100 migliori storie di successo nelle proprie imprese regionali e un roadshow da settembre con 'porte aperte' per illustrare le esperienze-pilota che hanno effettuato quello che viene definito come cambio di paradigma.

Sono finora 17 le imprese le cui storie di successo 4.0 sono raccontate sul sito 100luoghi.industria40veneto.it, che le geolocalizza in base alla tecnologia e al settore di appartenenza. Dopo la fase di start-up sarà possibile per tutte le aziende candidarsi a trovare posto all'interno della mappa interattiva. L'accreditamento avverrà sulla base di criteri di ammissione elaborati insieme a Fondazione Univeneto.

Il roadshow, sempre destinato agli imprenditori associati, prevede la visita delle singole aziende e la presentazione e sperimentazione dei risultati dell'applicazione 4.0 sviluppata.

L'agenda veneta di Industria 4.0 è stata avviata costituendo un tavolo con tutte le Associazioni Territoriali. Dai dati raccolti, a fronte di numerosi e ingenti investimenti in nuovi macchinari grazie al super e iper ammortamento e alla nuova Sabatini, c'è ancora in azienda una scarsa alfabetizzazione digitale. In base a un'indagine di Confindustria tra le aziende che hanno investito in macchinari 4.0, il Veneto è la seconda regione in Italia, dopo la Lombardia. (ANSA).