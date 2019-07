Autonomia: Zaia a Governo,serve conclave

(ANSA) - VENEZIA, 23 LUG - "Sono assolutamente convinto che se quella del Governo non sarà una farsa, ma autonomia vera, possiamo incontrarci, magari chiudendoci a chiave come in un Conclave, e dopo qualche fumata nera avere finalmente la fumata bianca. Se l'autonomia è vera noi ci siamo". Lo afferma il governatore del Veneto, Luca Zaia, dopo quello che pare essere un nuovo rinvio dei tavoli tecnici sull'autonomia inizialmente previsto per oggi. "La nostra proposta di autonomia è seria - ribadisce Zaia - non vuol essere uno spacca-Italia". Zaia torna a sottolineare che la proposta veneta di autonomia differenziata "è rispettosa della Costituzione, non è una secessione dei ricchi, come qualcuno vuol sostenere, tantomeno vuol creare un paese di serie A e serie B".