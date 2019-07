Ospita donna e la violenta, arrestato

(ANSA)- VICENZA, 19 LUG - Un romeno di 48 anni è stato arrestato per violenza sessuale, mentre un suo connazionale di 33 anni, è stato denunciato per sfruttamento della prostituzione dai carabinieri di Noventa Vicentina.L'Arma si era attivati dopo che era giunta al 112 una telefonata di una 49enne che denunciava di essere stata vittima di una violenza sessuale in una casa di Noventa. E' stata la stessa 49enne ad accogliere i carabinieri dopo che era riuscita a fuggire, approfittando di un attimo di distrazione del 48enne che è stato fermato e portato in caserma.

Gli investigatori hanno quindi accertato che la donna aveva trascorso la serata in alcuni locali assieme ai romeni che aveva poi seguito nella loro casa per bere e fumare marijuana. Qui il 33enne,all'insaputa della vittima e prima di allontanarsi,si era fatto dare 200 euro dall'arrestato per una prestazione sessuale con la donna. Quest'ultima pur rifiutandosi è stata costretta a subire più volte rapporti sessuali.