Sarkis curatore Biennale Architettura

(ANSA) - VENEZIA, 16 LUG - "How will we live together?" (come vivremo insieme?) è il titolo scelto dal curatore Hashim Sarkis per la 17/a Mostra internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, in programma dal 23 maggio al 29 novembre 2020 (pre-apertura 21 e 22 maggio) ai Giardini e all'Arsenale, oltre che in vari luoghi della città lagunare. Il tema è stato annunciato oggi da Sarkis, assieme al presidente della Biennale Paolo Baratta, nel corso di una conferenza a conclusione del primo incontro con le delegazioni dei Paesi stranieri - 34 quelli oggi presenti - alle quali sono state illustrate le linee portanti dell'esposizione.