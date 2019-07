Da Bruxelles la Tiramisù world cup 2019

(ANSA) - BRUXELLES, 15 LUG - Inizia dalla capitale d'Europa la sfida più golosa dell'anno: la Tiramisù world cup 2019, terza edizione della competizione che incorona i cuochi amatoriali capaci di preparare il miglior tiramisù del mondo.

Da oggi sono aperte le iscrizioni per partecipare alla manifestazione che ha fra le novità di quest'anno una tournée in Brasile per i vincitori in occasione della 'Settimana della cucina italiana'. Fra l'11 e il 14 ottobre, Bruxelles sarà teatro (al centro commerciale City2 e all'Hilton Grand Place) delle selezioni europee per la coppa del mondo. I sei vincitori, tre nella categoria 'ricetta originale' e tre in quella 'creativa', saranno ospiti delle semifinali che si svolgeranno a Treviso, patria del tiramisù, dall'1 al 2 novembre, prima del 'Grand final' del 3. (ANSA).