Venezia: Toninelli, ok a riparto 65 mln

(ANSA) - VENEZIA, 9 LUG - "Ho firmato la proposta di riparto, per gli anni 2018 e 2019, dei 65 milioni di euro destinati ai comuni della Laguna di Venezia, riparto che sarà formalmente adottato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri". Lo annuncia il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in una nota.

"In questo modo - aggiunge Toninelli - stiamo attuando in tempi rapidissimi, un'importante norma inserita nel decreto Sblocca cantieri, che permette di superare lo stallo di questi ultimi anni che stava bloccando l'erogazione delle risorse.

Grazie al nostro intervento, sul totale di 265 milioni di euro stanziati fino al 2024, potranno regolarmente essere usati i 65 milioni previsti per il 2018-2019 per realizzare quegli interventi necessari per la salvaguardia della laguna". (ANSA).