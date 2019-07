Pfas: chiesto giudizio 9 manager Miteni

(ANSA) - VICENZA, 9 LUG - La Procura della repubblica di Vicenza ha chiesto il rinvio a giudizio di nove manager della Miteni di Trissino (Vicenza), indagati per disastro innominmato e avvelenamento delle acque, in relazione all'inquinamento da Pfas delle falde acquifere del Vicentino. Stralciate invece le posizioni di altri quattro indagati.

Le vicende oggetto dell'indagine berica riguardano l'inquinamento delle falde fino al 2013, anno in cui la Miteni si autodenunciò; un altro filone di inchiesta comprende anche l'inquinamento da GenX e riguarda i fatti dal 2013 in poi, in cui è indagato anche l'ultimo amministratore delegato della ditta di Trissino, fallita il 18 novembre scorso, Antonio Nardone. (ANSA).