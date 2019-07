Nave sbanda: Procura individua comandante

(ANSA) - VENEZIA, 9 LUG - La Procura di Venezia ha appreso il nome del comandante della Costa Deliziosa la nave da crociera che, domenica durante un nubifragio, ha rischiato di andare a collidere con la Riva dei sette martiri, in pieno centro storico di Venezia, mentre era in uscita della città.

Si tratta di un elemento che - come detto dal pm titolare dell'indagine Andrea Petroni - va a permettere di sentirlo, come tutti i soggetti coinvolti, come il pilota del Porto e i comandanti dei tre rimorchiatori che scortavano la nave. Il fascicolo aperto non ha al momento nomi di indagati; l'eventuale ipotesi di reato fa riferimento all'articolo 450 del Codice penale, rischio di naufragio.

Intanto, per la Federazione piloti dei porti "Le misure messe in campo dal Comandante del Porto, unite alla perizia tecnica dei Piloti e dei servizi tecnico-nautici in generale, sono state in grado di rispondere efficacemente all'emergenza climatica". (ANSA).