Home Venice Festival: come arrivare a S.Giuliano

(ANSA) - VENEZIA, 9 LUG - Il Comune di Venezia ha reso noto le istruzioni di movimento per coloro che si muovono in auto per raggiungere il parco di San Giuliano a Venezia dove venerdì 12 luglio si apre l'Home Venice Festival. Dalle ore 12 di venerdì 12 luglio alle ore 6 di lunedì 15 luglio, ci sarà il divieto di transito e di sosta in via San Giuliano a Mestre tra la rotatoria e il terminal di Punta San Giuliano, con deroghe per organizzatori, attività commerciali, associazioni sportive, servizi pubblici, soccorso pubblico, Forze di Polizia, persone diversamente abili e autocaravan.

Verrà istituito inoltre il divieto di accesso al parcheggio di Porta Blu sempre dalle ore 12 di venerdì 12 luglio alle ore 6 di lunedì 15 luglio, ad eccezione dei mezzi delle Forze dell'ordine e dei veicoli autorizzati in possesso di apposito pass. (ANSA).