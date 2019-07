(ANSA) - ROMA, 8 LUG - "Abbiamo trovato dei punti di incontro, ci sono stati passi avanti in materia di salute, ambiente e anche lavoro". Lo spiega il ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani dopo il vertice sulle Autonomie, sul quale è stato convocato un nuovo incontro giovedì. Sui tempi per la chiusura della riforma Stefani non dà date certe ma assicura: "andiamo avanti a oltranza finché non si chiude" l'intesa. (ANSA).



Data ultima modifica 08 luglio 2019 ore 20:32