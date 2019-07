Uccide motociclista e scappa, arrestata

(ANSA) - PADOVA, 6 LUG - Una giovane di 28 anni è stata arrestata per essere fuggita con la propria auto dopo aver investito e ucciso un motociclista di 62 anni. E' accaduto a Padova. La donna è stata rintracciata in un ristorante dalla polizia locale che l'ha sottoposta all' alcoltest i cui esiti sono attesi nei prossimi giorni. Poi è scattato l'arresto ai domiciliari. L'auto guidata dalla giovane aveva invaso la carreggiata, centrando in pieno la moto del 62enne che poi ha preso fuoco. Sbalzato dalla sella della moto, l'uomo è morto per le ferite riportate nell'impatto.