Il vicentino flagellato da temporali

(ANSA) - VICENZA, 3 LUG - Sono ancora in corso gli ultimi interventi dei vigili del fuoco per il violento temporale, abbattutosi ieri sera a Vicenza e gran parte della provincia, che ha causato la caduta di alberi, pali e danni d'acqua. Oltre 50 le richieste d'intervento alla sala operativa del 115, a fronte di oltre 25 interventi effettuati. Molte richieste si sono risolte appena passata la forte perturbazione. Gli interventi più salienti: a Vicenza un fulmine ha innescato un incendio sul tetto di una casa di interesse storico. I accorsi con tre automezzi tra cui l'autoscala. Sempre in città il salvataggio di un automobilista rimasto bloccato dall'acqua in auto. Interventi per taglio rami, piante, rimozione elementi pericolosi e danni d'acqua a: Vicenza, Montebello, Arzignano, Arcugnano, Malo, San Vito di Leguzzano, Creazzo, Vicenza, Altavilla, Sovizzo, Isola Vicentina, Chiampo, Roana, Montecchio Maggiore, Costabissara, Brogliano, Schio, Trissino, Castelgomberto, Montegaldella.