Don Carlo apre la stagione della Fenice

(ANSA) - VENEZIA, 2 LUG - Sarà il Don Carlo di Verdi il 24 novembre a inaugurare la stagione lirica e balletto del Teatro La Fenice di Venezia, all'interno di una programmazione di successo di pubblico e di conti - per l'ottavo anno chiusura in equilibrio economico - che alterna novità, come il "Pinocchio" di Pierangelo Valtinoni (13 dicembre) o il balletto "Duse" di John Neumeier, con Alessandra Ferri e l'Hamburg Ballett (5 febbraio), alla ripresa di opere di repertorio come "Traviata" e "Trovatore" verdiani o "Il barbiere di Siviglia" di Rossini.

Sono 21 i titoli, con oltre 150 rappresentazioni, in programma per la prossima stagione e l'opera d'apertura prosegue il progetto di rilettura del catalogo di Verdi portata avanti dal maestro Myng-Whun Chung, disegnando una linea artistica di continuità con le ultime inaugurazioni, con "Macbeth" nel 2018 o "Un ballo in maschera" del 2017. La Fenice presenta, tra l'altro, un dittico novecentesco - "A hand of Bridge" di Samuel Barber e "Il castello del principe Berbablù" di Bartok" - (17 gennaio), "Rinaldo" di Handel, nell'allestimento di Pier Lugi Pizzi (19 giugno), o "Rigoletto" per la regia di Damiano Michiletto. (ANSA).