Gipeto nato nello zoo reintrodotto in natura

- E' stato reintrodotto in natura, nel cuore dell'Andalusia, il gipeto nato tre mesi fa nel Parco di Bussolengo (Verona), unico "italiano" tra 17 pulcini di altri zoo d'Europa. Al termine di un viaggio di 1.800 km, durato due giorni, il raro avvoltoio 'italiano, soprannominato 'Stelvio', è stato rimesso in libertà nella Sierra di Cazorla, portato a spalla in una cassa fino al sito di nidificazione. Da lì, calato in corda doppia in una sacca assicurata alle spalle di Enrique Àvila, tecnico del programma di conservazione degli uccelli necrofagi della Junta de Andalusia, ha guadagnato il suo nuovo nido: un incavo nella parete di roccia a 1.350 metri di altitudine, dove volano altri 38 esemplari reintrodotti dal 2013 a oggi, i loro 7 piccoli nati in natura e grifoni, aquile reali e capovaccai. Insieme a "Stelvio", nato e curato in questi mesi nel Parco veronese "Natura Viva"lui, anche un altro gipeto proveniente dallo zoo di Berlino. (ANSA).



Data ultima modifica 29 giugno 2019 ore 18:45