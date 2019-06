Musica: ecco l'Home Venice Festival

(ANSA) - VENEZIA, 27 GIU - Sono già 15 mila i biglietti venduti per l'"Home Venice Festival", la manifestazione musicale in programma dal 12 al 14 luglio al parco di San Giuliano di Mestre (Venezia), aperta anche a giovani e famiglie. Oggi sono stati svelati alcuni dettagli dell'organizzazione logistica e annunciate promozioni ad hoc per i residenti nel territorio della Città metropolitana di Venezia e per le famiglie.

"Stiamo gettando le basi per quella che sarà una manifestazione aperta a tutti - ha dichiarato il founder di Home Festival, Amedeo Lombardi -, i lavori stanno procedendo spediti e vogliamo che il festival abbia un forte legame con il territorio. Offriremo un'esperienza che non si esaurirà attorno ai palchi ma si svilupperà ulteriormente con aree food, attività e un parco giochi per i bambini". I residenti nel territorio metropolitano di Venezia potranno acquistare biglietti agevolati a 20 euro.



Data ultima modifica 27 giugno 2019 ore 19:44