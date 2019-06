Caldo: 39 gradi in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 27 GIU - In Veneto il caldo ha sfiorato oggi i 40 gradi, fermandosi alla massima di 39 a Vicenza (record probabilmente per giugno). Nelle altre città il termometro è oscillato fra 36 e 38. Lo affermano i dati dell'Arpav. Il centro meteo regionale non esclude che nei centri urbani si siano raggiunti e perfino superati i 40. Per stazioni di montagna come Arabba (29) si tratta di dati record non solo di giugno, ma dell'estate negli ultimi 25 anni, maggiori delle massime dell'infernale 2003. Per domani è atteso un calo delle temperature. Quella odierna, spiegano gli esperti dell'Arpav, è stata la giornata di picco dell'ondata di caldo che ha portato anche sull'Italia aria rovente dal deserto algerino. Dopo Vicenza (39), le città più torride sono state Treviso e Verona con 38, Padova e Rovigo con 37. Ma sono statisticamente ancor più rilevanti a giugno i 36,5 gradi di Santo Stefano di Cadore, i 37 di Belluno, i 31 di Cortina, e i 23 gradi del Faloria, 2200 metri di quota.



Data ultima modifica 27 giugno 2019 ore 18:48