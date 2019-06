Ok a Ponte Bassano monumento nazionale

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Il ponte sul Brenta in Bassano del Grappa, nella provincia di Vicenza, detto Ponte Vecchio di Bassano, è dichiarato monumento nazionale. Lo stabilisce un ddl approvato oggi dalla commissione Istruzione di palazzo Madama in via definitiva. Il provvedimento, già approvato alla Camera, era assegnato alla commissione in sede deliberante, quindi non passerà al vaglio dell'Aula.

Il ponte in legno è considerato il ponte degli alpini ed è dedicato alla memoria dei soldati che nella prima guerra mondiale lo hanno attraversato. (ANSA).