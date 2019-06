Giochi: Ghedina, ora modello Cortina

(ANSA) - VENEZIA, 25 GIU - Gianpietro Ghedina, sindaco di Cortina d'Ampezzo all'indomani dell'assegnazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 alla candidatura italiana di Milano-Cortina parla per i Giochi del "modello Cortina" basato sullo spirito di collaborazione con il territorio.

"Abbiamo festeggiato lo straordinario risultato, per scaricare lo stress, e lo abbiamo fatto con lo stesso spirito di gruppo con cui abbiamo condotto la candidatura, con un grande lavoro di squadra - sottolinea - senza colore politico, con tutte le amministrazioni coinvolte, assieme al Coni e agli atleti in attività o con ruoli dirigenziali. Altrimenti non si raggiungono risultati insperati". Ora comincia la parte operativa, c'è già un calendario di incontri. "Il primo atto sarà la costituzione della società, probabilmente a partecipazione pubblica; non si tratta più di condurre la candidatura, infatti, ma di organizzare i Giochi - continua -. Anche in questo continuerà lo spirito di collaborazione".